Serie C, prima giornata: ecco cosa è successo nei tre gironi (Di lunedì 5 settembre 2022) Non solo Serie A e Serie B. Nel weekend appena archiviato, infatti, si è completata la prima giornata di campionato anche in Serie C. I tre raggruppamenti, dopo aver visto in campo in anticipo il Girone A, hanno completato tutte le gare del primo turno. ecco tutti i risultati emersi dalle prime sfide. Tutti i risultati emersi dalla prima giornata di Serie C (Credit foto – pagina Facebook Pescara Calcio)GIRONE A: Albinoleffe-Feralpisalò 0-170? Pittarello Juventus NextGen-Trento 2-013? Iling, 51? Pecorino Novara-Renate 3-120? Marano (R), 50? Benalouane (N), 74? Galuppini (N), 90+4? Tavernelli (N) Pro Sesto-Arzignano 1-174? Grandolfo (A), 90? Lombardoni Pro Vercelli-Padova 1-067? Comi Sangiuliano City-Mantova 4-221? rig. e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Non soloA eB. Nel weekend appena archiviato, infatti, si è completata ladi campionato anche inC. I tre raggruppamenti, dopo aver visto in campo in anticipo il Girone A, hanno completato tutte le gare del primo turno.tutti i risultati emersi dalle prime sfide. Tutti i risultati emersi dalladiC (Credit foto – pagina Facebook Pescara Calcio)GIRONE A: Albinoleffe-Feralpisalò 0-170? Pittarello Juventus NextGen-Trento 2-013? Iling, 51? Pecorino Novara-Renate 3-120? Marano (R), 50? Benalouane (N), 74? Galuppini (N), 90+4? Tavernelli (N) Pro Sesto-Arzignano 1-174? Grandolfo (A), 90? Lombardoni Pro Vercelli-Padova 1-067? Comi Sangiuliano City-Mantova 4-221? rig. e ...

