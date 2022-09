Sarri contro gli arbitri, Gazzetta dello Sport: “Stupore e irritazione da parte dell’Aia” (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le parole di Maurizio Sarri contro gli arbitri al termine di Lazio-Napoli, nel cui post partita il tecnico biancoceleste si era lasciato andare a frasi del tipo: “O sono scarsi o c’è una spiegazione B peggiore. Sono prevenuti con noi, i vertici arbitrali prendano provvedimenti”, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport dall’Aia filtrerebbe Stupore e irritazione per questa uscita dell’allenatore toscano. La prova di Sozza di Seregno, peraltro, sarebbe stata considerata come positiva. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo le parole di Maurizioglial termine di Lazio-Napoli, nel cui post partita il tecnico biancoceleste si era lasciato andare a frasi del tipo: “O sono scarsi o c’è una spiegazione B peggiore. Sono prevenuti con noi, i vertici arbitrali prendano provvedimenti”, secondo quanto riporta ladall’Aia filtrerebbeper questa uscita dell’allenatore toscano. La prova di Sozza di Seregno, peraltro, sarebbe stata considerata come positiva.Face.

