Mosca | “Crisi Russia-Occidente finirà a tavolo trattative”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Qualsiasi confronto finisce con la distensione, qualsiasi situazione difinisce aldelle. Sarà così anche questa volta. Difficilmente accadrà presto, ma accadrà”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista a Pavel Zarubin, su Rossiya-1, ha risposto così alle domande sui rapporti dellacon l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Laè disponibile a dialogare con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ma solo “su come saranno soddisfatte le nostre condizioni” per mettere fine al conflitto, ha detto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha quindi risposto affermativamente alla domanda se le condizioni dellarimangano le stesse. “Sicuramente – ha detto il portavoce – L’operazione è in corso, tutti gli obiettivi ...