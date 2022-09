Cremonese-Sassuolo oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per la quinta giornata della. I padroni di casa sono ancora alla ricerca dei primi punti in campionato, e questa sfida casalinga contro gli emiliani potrebbe essere l’occasione giusta, dopo aver dimostrato un buon gioco nelle prime uscite. Di contro, i neroverdi arrivano dallo 0-0 maturato contro il Milan, e in generale arrivano da tre risultati utili consecutivi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 12:30 di domenica 4 settembre, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport oppure insu Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace.