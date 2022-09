Serena, l'ultimo miracolo non arriva. L'addio della Regina tra le lacrime (Di sabato 3 settembre 2022) La carriera di una delle più grandi giocatrici della storia si è conclusa con un dritto a rete, tra le lacrime, sue e di tutto l'Arthur Ashe, che le ha regalato un'ovazione infinita con il sottofondo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 settembre 2022) La carriera di una delle più grandi giocatricistoria si è conclusa con un dritto a rete, tra le, sue e di tutto l'Arthur Ashe, che le ha regalato un'ovazione infinita con il sottofondo ...

Stefaniaugo77 : RT @GeorgeSpalluto: Serena saluta quello che è stato il suo mondo per oltre 20 anni. E lo fa alla sua maniera, dando tutta se stessa. Prova… - Gazzetta_it : #SerenaWilliams l'ultimo miracolo non arriva: vince la #Tomljanovic addio tra le lacrime #UsOpen - memole32764107 : RT @GeorgeSpalluto: Serena saluta quello che è stato il suo mondo per oltre 20 anni. E lo fa alla sua maniera, dando tutta se stessa. Prova… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Serena Williams, ko nell'ultimo match della carriera: errori e lacrime. Il primo 'grazie' e' per papa' Richard https://t.c… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Serena Williams, ko agli Us Open nell'ultimo match della carriera: errori e lacrime. Il primo 'grazie' è per papà Richard [… -