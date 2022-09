F1, Ferrari di nuovo competitiva a Zandvoort. In gara si può fare fastidio a Verstappen (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2022 sono andate in archivio per la Formula Uno con la pole position del padrone di casa Max Verstappen, ma il dominio Red Bull visto lo scorso weekend a Spa-Francorchamps è evaporato ed i valori in campo tra i top team sono tornati in linea con il resto della stagione. La Ferrari è infatti tornata molto competitiva su una pista ad alto carico aerodinamico come Zandvoort, sfiorando il colpaccio al sabato e accusando meno di un decimo di gap dal leader del campionato con entrambi i piloti sul giro secco nel momento decisivo del Q3. 21 millesimi hanno separato Charles Leclerc dall’ottava partenza al palo dell’anno, mentre Carlos Sainz ha comunque trovato un ottimo time-attack all’ultimo tentativo portandosi a 92 millesimi dal crono di Verstappen. Più staccate le ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2022 sono andate in archivio per la Formula Uno con la pole position del padrone di casa Max, ma il dominio Red Bull visto lo scorso weekend a Spa-Francorchamps è evaporato ed i valori in campo tra i top team sono tornati in linea con il resto della stagione. Laè infatti tornata moltosu una pista ad alto carico aerodinamico come, sfiorando il colpaccio al sabato e accusando meno di un decimo di gap dal leader del campionato con entrambi i piloti sul giro secco nel momento decisivo del Q3. 21 millesimi hanno separato Charles Leclerc dall’ottava partenza al palo dell’anno, mentre Carlos Sainz ha comunque trovato un ottimo time-attack all’ultimo tentativo portandosi a 92 millesimi dal crono di. Più staccate le ...

Skanaaaaaaaa : @annoyoso se non sbaglio gasly rimane in alphatauri e non so chi sia il suo compagno, in alpine penso un mick visto… - quaranta_vito : Purtroppo c'è ben poco da speculare. Fino a prima delle vacanze, motori e cazzate del muretto/piloti, la rossa se l… - AleColumn99 : Ferrari stava per Ferrarare di nuovo - love_formulaone : @beaxcharles concordo ?? hai visto il nuovo video che ha messo la ferrari? - doctorhoover : RT @SalaStampRacing: A #Redbull è scappato durante le interviste (Marko) di aver portato a Spa un nuovo telaio alleggerito, da qui il duell… -