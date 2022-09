Elezioni 2020, Cottarelli: “Mi dispiace per mancato accordo con Calenda” (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Credo sia legittimo cambiare idea, sono scelte importanti e non entro nel merito. Detto questo, mi è spiaciuto che non si sia raggiunto un accordo, quello sì”. Così, all’Adnkronos, Carlo Cottarelli commenta la decisione di Carlo Calenda di sfilarsi dalla coalizione di centrosinistra. Tuttavia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, l’ex commissario alla spending review avverte: “Dopo le Elezioni, se vincerà il centrodestra, bisognerà cercare di contrastare le politiche, sbagliate, di sovranismo e nazionalismo che ci staccherebbero dall’Europa. E non è una questione di fascismo, perché questa destra non è fascista, ma conservatrice”. Qui, aggiunge, “bisognerà giocare insieme. In fondo, guardiamo, ad esempio, all’interno dell’area di centrodestra quante anime ci sono, tra quelli che andavano in ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “Credo sia legittimo cambiare idea, sono scelte importanti e non entro nel merito. Detto questo, mi è spiaciuto che non si sia raggiunto un, quello sì”. Così, all’Adnkronos, Carlocommenta la decisione di Carlodi sfilarsi dalla coalizione di centrosinistra. Tuttavia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, l’ex commissario alla spending review avverte: “Dopo le, se vincerà il centrodestra, bisognerà cercare di contrastare le politiche, sbagliate, di sovranismo e nazionalismo che ci staccherebbero dall’Europa. E non è una questione di fascismo, perché questa destra non è fascista, ma conservatrice”. Qui, aggiunge, “bisognerà giocare insieme. In fondo, guardiamo, ad esempio, all’interno dell’area di centrodestra quante anime ci sono, tra quelli che andavano in ...

