Di Lorenzo | l’agente tranquillizza i tifosi | “Vuole farlo con il Napoli” Poi il retroscena sulla fascia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 settembre 2022) Ilha cambiato molto la sua veste in questa estate. De Laurentiis e Giuntoli sono stati in grado di rivoluzionare completamente l’organico a disposizione di Spalletti nel tentativo di ridurre il monte ingaggio che, dopo la pandemia, era diventato insostenibile. Sono tanti che sono partiti e tra questi ci sono anche Insigne e Koulibaly. Lo spogliatoio azzurro, in un colpo solo, ha perso il proprio Capitano e il proprio Comandante. Giovanni Di(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Spalletti si è quindi subito preoccupato di trovare nuovi leader carismatici che potessero sostituirli. La scelta è ricaduta su Giovanni Di. Il terzino destro azzurro è il nuovo capitano del. Mario Giuffredi, agente del giocatore, ha rilasciato una lunga al Mattino e ha ...