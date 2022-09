Ultime Notizie – Gas Russia, Gazprom annuncia stop totale a Nord Stream 1 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il colosso energetico russo Gazprom ha annunciato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a Nord-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto NordStream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania. In una nota si legge che è stata rivelata una perdita di olio alla turbina Nord della stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Il colosso energetico russohato la sospensione delle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto1 che trasporta il gas sottomarino in Germania. In una nota si legge che è stata rivelata una perdita di olio alla turbinadella stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - Lgiova66 : RT @PieraBelfanti: Enrico #Letta dice che non farà mai un'alleanza di governo con Fratelli d'Italia e assicura che la partita è ancora aper… - oratiosky : RT @sole24ore: ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso: -