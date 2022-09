Inter-Acerbi | sì e polemiche | la Juve scarica Arthur | tutti gli ultimi botti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) La porta si è chiusa, e non metaforicamente, all'ora in cui le famiglie italiane si siedono a tavola per la cena, tra gente che andava e gente che veniva nei saloni del Gallia, il romantico hotel adibito sin dagli anni '50 a mercato del "bestiame" calcistico. E dietro quella porta si è chiuso (orrore!) il calciomercato quando il campionato stava già archiviando la sua quarta giornata. È accaduto tra pochifinali e molte bombette di carta rimaste inesplose come il paventato trasferimento di Leao (23) al Chelsea per 100 milioni o quello, ormai stucchevole, di Milan Skriniar (27) dall'al PSG per 80. Il difensore nerazzurro, malgrado le sirene francesi lo volessero ai costi a Parigi, è rimasto a Milano per volere di Zhang che si è mangiato una mano ma non ha ceduto in extremis, dando l'ok per l'arrivo di Francesco ...