Wilma Goich nel cast del Grande Fratello Vip: tutti i nomi confermati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci sarà anche Wilma Goich nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un nome a tutti gli effetti vergine di reality e che potrebbe regalarci numerose emozioni. Cantante e conduttrice, Wilma Goich è stata per anni la compagna di Edoardo Vianello (lui, al contrario di lei, ha bazzicato già questo tipo di programmi: ha partecipato a Il Ristorante ed anche a Il Cantante Mascherato). Con Edoardo ha formato il duo de I Vianella e avuto una figlia, Susanna, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un tumore. A confermare la sua presenza in Casa è stata proprio lei fra le pagine del settimanale Nuovo. Wilma Goich nel cast del Grande Fratello Vip, con lei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci sarà ancheneldella settima edizione delVip. Un nome agli effetti vergine di reality e che potrebbe regalarci numerose emozioni. Cantante e conduttrice,è stata per anni la compagna di Edoardo Vianello (lui, al contrario di lei, ha bazzicato già questo tipo di programmi: ha partecipato a Il Ristorante ed anche a Il Cantante Mascherato). Con Edoardo ha formato il duo de I Vianella e avuto una figlia, Susanna, scomparsa prematuramente nel 2020 a causa di un tumore. A confermare la sua presenza in Casa è stata proprio lei fra le pagine del settimanale Nuovo.neldelVip, con lei ...

BITCHYFit : Wilma Goich nel cast del Grande Fratello Vip: tutti i nomi confermati - infoitcultura : Wilma Goich al Grande Fratello Vip 7?/ 'La cosa più difficile per me sarebbe - infoitcultura : Gf Vip 7, la cantante Wilma Goich è ufficialmente nel cast - infoitcultura : Wilma Goich, ipotesi Grande Fratello Vip: «Dipende più da me che da loro» - zazoomblog : Grande Fratello Vip 7 Wilma Goich nel cast? Parla lei - #Grande #Fratello #Wilma #Goich #cast? -