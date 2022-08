Niente conferenza di Spalletti prima del Lecce (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Napoli non ha effettuato ritiro pre-gara prima della partita con il Lecce. Non c'è stata neanche la classica conferenza stampa dell'allenatore. Luciano Spalletti non ha parlato in conferenza prima di Napoli-Lecce, gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra, dopo la partita di Firenze, ha effettuato lunedì una sessione di allenamento. Ieri la rifinitura, ma senza ritiro pregara. I calciatori, terminati i lavori, sono ritornati a casa. È questo uno dei limiti di dover giocare ogni tre giorni. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Napoli non ha effettuato ritiro pre-garadella partita con il. Non c'è stata neanche la classicastampa dell'allenatore. Lucianonon ha parlato indi Napoli-, gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra, dopo la partita di Firenze, ha effettuato lunedì una sessione di allenamento. Ieri la rifinitura, ma senza ritiro pregara. I calciatori, terminati i lavori, sono ritornati a casa. È questo uno dei limiti di dover giocare ogni tre giorni.

