Morto Gorbaciov | Mattarella | “Gli europei gli sono debitori”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e gli equilibri mondiali nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, sulla scomparsa di Mikhail. “Statista insigne, sin dal momento della sua elezione alla guida dell’U.R.S.S.ha suscitato in patria e all’estero importantissime aspettative di cambiamento. Ha perseguito con tenacia l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei suoi concittadini e di dischiudere alla comunità internazionale prospettive di pace e di collaborazione che sarebbero state inimmaginabili senza il suo fondamentale contributo, come poi riconosciuto con l’assegnazione del Premio Nobel per la pace”. “In lui convivevano sincero attaccamento alle proprie radici e capacità di ascoltare e comprendere le ...

Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio all'ultimo leader sovietico Mikhailieri all'età di 91 anni, ringraziandolo per "il suo impegno per la pace in Europa". Macron ...La perestroika, il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan: il nome di Mikhail, spentosi in ospedale all'età di 91 anni dopo una lunga malattia, evoca un'intera epoca di cambiamenti storici conclusasi nel '91 con il crollo dell'Urss, di cui fu l'ultimo presidente prima ...ROMA (ITALPRESS) – “”Con la morte di Mikhail Sergeevic Gorbaciov scompare una figura che ha profondamente segnato la storia europea e gli equilibri mondiali nell’ultimo scorcio del ventesimo secolo. S ...Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica è morto all'età di 92 anni. «Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia, Mikhail ...