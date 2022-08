L’influencer accusata di aver rubato milioni di euro ai suoi fans con uno Schema Ponzi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La polizia della Thailandia è alla ricerca di una influencerdifrodato i. I media del paese dicono che ci sono almeno seimila persone ingannate per un totale di circa due miliardi di baht, ovvero 55di. 102 persone hanno invece già sporto denuncia per un totale di un milione di. Secondo le accuse Natthamon Khongchak, nota come “Nutty” sui social network, avrebbe fatto credere aifollower di poter guadagnare con gli investimenti nel mercato dei cambi. La struttura della truffa fa pensare a unopiramidale tipico di Charles. La 29enne èdi frode, crimini informatici e ottenimento di prestiti con l’inganno. “Nutty“, scrive l’agenzia di ...

...il suo Gender Reveal Party allo stadio Olimpico e a seguire molti'hannoper aver definito le donne incinte 'svaccate' per via dei chili presi in gravidanza . Nei giorni scorsi......denunciata dalla notache si è occupata del caso Marche, regione guidata da Fratelli d'Italiadi non seguire le direttive del ministero della Salute, vietando di praticare'...