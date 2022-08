VIDEO / L’estate di Milan Skriniar e compagna: in famiglia e lontano dalle voci di... (Di martedì 30 agosto 2022) Milan Skriniar e la compagna Barbora hanno trascorso un'estate in famiglia con la loro piccola bimba e soprattutto isolandosi dalle voci di mercato relative al calciatore. Leggi su golssip (Di martedì 30 agosto 2022)e laBarbora hanno trascorso un'estate incon la loro piccola bimba e soprattutto isolandosidi mercato relative al calciatore.

bradipi : L’estate è il nemico numero 1 per la sensorialità di molte persone autistiche. Penso si sia capito che non la amo p… - ippoghigno : RT @Rizzoli_Lizard: PANAMERICANA di Hugo Pratt e Milo Manara è in libreria. Raccoglie 'Tutto ricominciò con un'estate indiana' e 'El Gaucho… - Alessan52073480 : RT @Peppe3112_: Bucciantini: “il Milan è diventato un incanto” poi elogia l’atmosfera dello stadio ??…” Caressa: “quest’estate dovunque anda… - ApaElvira : L'estate sta finendo per davvero?? - amemi____ : E finalmente oggi sapremo come Gemma ha passato l’estate e soprattutto cosa si sarà rifatta ?? #uominiedonne -