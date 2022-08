Ultime Notizie – Terremoto oggi in Grecia, la scossa di magnitudo 4.7 (Di martedì 30 agosto 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata oggi, alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) in Grecia, davanti alla costa Ionica. Il sisma, a una profondità di 17 km, è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Unadidi4.7 è stata registrata, alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) in, davanti alla costa Ionica. Il sisma, a una profondità di 17 km, è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - infoitinterno : Liliana Resinovich ultime notizie oggi, parla il legale del marito - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina missili Russia contro città Zaporizhzhia - #Ultime #Notizie #Ucraina #missili -