Voto italiani all’estero, c’è il rischio brogli (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il taglio dei parlamentari si sono sensibilmente ridotti anche i posti disponibili per deputati e senatori eletti all’estero. Da dodici deputati e sei senatori si passerà infatti a otto deputati e quattro senatori. Numeri ridotti rispetto al recente passato, ma comunque potenzialmente decisivi, soprattutto a Palazzo Madama, con i quattro senatori eletti dagli italiani all’estero che potrebbero rivelarsi fondamentali nel nascituro Parlamento. Tenuto conto dell’importanza dei parlamentari eletti all’estero c’è già chi prova a lucrare sulla loro elezione e persino a sabotare lo scrutinio. Episodi del genere si sono già verificati in passato, con tanto di denunce di brogli, ed anche in questo caso sembra che diverse bande di falsari all’estero si stiano già organizzando. A confermarlo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il taglio dei parlamentari si sono sensibilmente ridotti anche i posti disponibili per deputati e senatori eletti. Da dodici deputati e sei senatori si passerà infatti a otto deputati e quattro senatori. Numeri ridotti rispetto al recente passato, ma comunque potenzialmente decisivi, soprattutto a Palazzo Madama, con i quattro senatori eletti dagliche potrebbero rivelarsi fondamentali nel nascituro Parlamento. Tenuto conto dell’importanza dei parlamentari elettic’è già chi prova a lucrare sulla loro elezione e persino a sabotare lo scrutinio. Episodi del genere si sono già verificati in passato, con tanto di denunce di, ed anche in questo caso sembra che diverse bande di falsarisi stiano già organizzando. A confermarlo ...

borghi_claudio : Ho la sensazione che quel voto in commissione finanze non l'abbia ancora digerito. Poi uno pensa male. Giù le mani… - matteosalvinimi : Ora a sinistra si accorgono dell'emergenza bollette, la Lega chiese mesi fa uno scostamento di bilancio ma ci disse… - alessio53694390 : @luigidimaio @impegno_civico LE PROIEZIONI TI DANNO ALLO 0,8% COSI ALMENO IL VOTO DEGLI ITALIANI, DEMOCRATICAMENT… - floracozzi : @irmadaria @repubblica Vergognatevi sono morti centinaia di migliaia di cittadini italiani. Padri, madri, figli ma… - maximone816 : RT @AlessandroPipi4: Se dovessero risultare vere le intenzioni di voto dei sondaggi, la maggioranza degli italiani, oggi in difficoltà, vot… -