Donna travolta e uccisa: 8 mesi fa morì così anche il fratello

Napoli – anche il fratello di Elvira Zriba, la giovane Donna travolta e uccisa da una moto in via Caracciolo, a Napoli, aveva subito la stessa sorte solo otto mesi fa: Mustapha Zriba (la loro famiglia è originaria della Tunisia) venne infatti investito da un'auto pirata a Pianura, un quartiere della periferia occidentale di Napoli. Fu ricoverato in ospedale, ma morì alcuni giorni dopo per le gravi ferite riportate. Mustapha, 36 anni, si trovava su una bicicletta elettrica, quando venne colpito da un'auto che non si fermò: il conducente è stato rintracciato successivamente grazie alle immagini di alcune telecamere.

