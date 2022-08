Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 08:10 (Di domenica 28 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il carnet via spinge nel vivo la campagna elettorale con una stangata d’autunno da 700 €11 a famiglia tra settembre e novembre per gli aumenti di prezzi e tariffe treni da Torino a chiedere un timeout per supportare il governo varare misure comuni lega Fratelli d’Italia e Forza Italia spronano l’esecutivo sul nucleare rinnovabile Chi ha fatto cadere i draghi Non può chiedere nulla ferma Letta Salvini fredda intanto sull’ipotesi meloni premier nel caso Fratelli d’Italia via il partito più votato Mattarella sceglierà sottolinea il leader della Lega nel team di esperti selezionato dall’aia per la centrale di zaporizhia C’è anche l’Italia riporta New York Times e sotto Biondo che non avranno invece i rappresentanti negli Stati Uniti nel Regno Unito c’è il rischio di una ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il carnet via spinge nel vivo la campagna elettorale con una stangata d’autunno da 700 €11 a famiglia tra settembre e novembre per gli aumenti di prezzi e tariffe treni da Torino a chiedere un timeout per supportare il governo varare misure comuni lega Fratelli d’Italia e Forza Italia spronano l’esecutivo sul nucleare rinnovabile Chi ha fatto cadere i draghi Non può chiedere nulla ferma Letta Salvini fredda intanto sull’ipotesi meloni premier nel caso Fratelli d’Italia via il partito più votato Mattarella sceglierà sottolinea il leader della Lega nel team di esperti selezionato dall’aia per la centrale di zaporizhia C’è anche l’Italia riporta New York Times e sotto Biondo che non avranno invece i rappresentanti negli Stati Uniti nel Regno Unito c’è il rischio di una ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : #Governo, verso elezioni. Conte a #Letta: M5s incalzava #Draghi ma tu eri in furia bellicista - corgiallorosso : #JuveRoma 1-1, la moviola dei giornali: ottima gara di Irrati. Giusto l’annullamento del gol di Locatelli - VirginiaInverni : RT @sole24ore: ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero problemi. M… -