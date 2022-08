Monza | avanza l’idea D’Aversa per la panchina | le ultime

(Di domenica 28 agosto 2022) Ilcade ancora in casa e Stroppa è sempre più in bilico: nelleorecome possibile sostituto Ilstarebbe pensando a un cambio di guida tecnica. Le prime tre giornate non sono andate come i brianzoli si aspettavano e ecco che Stroppa resta appeso a un filo. L’allenatore gode della fiducia di Galliani e Berlusconi ma dovrà necessariamente cambiare rotta per evitare l’esonero. Intanto spunta l’ipotesiper la. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ildiavolo_d : RT @calciomercatoit: #Monza, #Stroppa rischia: avanza la candidatura di #DeZerbi #calciomercato - calciomercatoit : #Monza, #Stroppa rischia: avanza la candidatura di #DeZerbi #calciomercato - alb_can : @AldoFestevole @SerieA @victorosimhen9 Ancor più bella la preparazione. Scambio Lobo Anguissa con due del Monza a p… - jacarch71 : @ClaudioZuliani Il nuovo che avanza....Fagioli? In scatola. Rovella? ConVinua a girare in aVVesa del Monza e Miretti? Già sai... -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Eppure lotta per sopravvivere al nuovo che, come tutti i simboli incantati nella propria ...45 Perugia - Parma 0 - 0 CALCIO - SERIE A 18:30 Empoli - Fiorentina 0 - 0 18:30 Napoli -4 - 0 ...... rebus a destra Unico assente per la trasferta disarà lo squalificato Perez Sottil non pare ... Vlahovic e Kostic Roma, MourinhoPellegrini La vittoria contro la Cremonese ha aumentato ... Coppa Italia 2022: avanza il Monza, fuori Verona e Salernitana. Risultati e tabellone Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo di grano a Desio (Monza e Brianza): il corpo era seppellito in uno strato di terra ...Nell'anticipo della 3^ giornata della massima serie i biancorossi di Stroppa crollano in casa contro i friulani di Sottil.