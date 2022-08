Atletico, Simeone annuncia Reguilon: «Real Madrid? Il passato non conta» (Di domenica 28 agosto 2022) L’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone ha annunciato l’imminente arrivo ai Colchoneros di Reguilon Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, in conferenza stampa ha annunciato l’imminente arrivo ai Colchoneros del terzino Reguilon seguito in Italia anche dalla Lazio. LE PAROLE – «Ex Real Madrid? Anche Juanfran aveva giocato nel Real, ma con Filipe Luis fa parte della storia del club. Idem Morata, che sta andando straordinariamente bene, o Hermoso che ha dato tanto. Potrei dirvi pure Llorente… Li vedo solo come giocatori di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) L’allenatore dell’hato l’imminente arrivo ai Colchoneros diDiego, allenatore dell’, in conferenza stampa hato l’imminente arrivo ai Colchoneros del terzinoseguito in Italia anche dalla Lazio. LE PAROLE – «Ex? Anche Juanfran aveva giocato nel, ma con Filipe Luis fa parte della storia del club. Idem Morata, che sta andando straordinariamente bene, o Hermoso che ha dato tanto. Potrei dirvi pure Llorente… Li vedo solo come giocatori di calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Simeone 'ufficializza' Lodi-Nottingham e Reguilon-Atletico: 'Non conta il passato al Real Madrid' - madgiu : @InsiderLazio - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Simeone saluta #RenanLodi: “Aveva bisogno di giocare in vista del Mondiale” - TuttoMercatoWeb : Simeone 'ufficializza' Lodi-Nottingham e Reguilon-Atletico: 'Non conta il passato al Real Madrid' - cantafio88 : @stillers1971 Ma dai. Se allenavano la Lazio un motivo ci sarà. Pintus è stratosferico. Ma anche il preparatore del… -