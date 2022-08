(Di domenica 28 agosto 2022) Si terranno domani,24 agosto, idi Simone Sperduti, ilche mercoledì all’alba è statoda un’auto. Lui, che stava andando al lavoro e si trovava sullo scooter Honda SH 300, è stato investito da una vettura, una Opel Meriva: alla guida un, che è poi risultato esseree drogato. Lui che quella mattina era salito a bordo, quando in realtà non poteva: la vista annebbiata da un mix di alcol e droga e la patente scaduta da anni. L’ultimo saluto a Simone Sperduti Idi Simone Sperduti, che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, si terranno domani, alle 10, a Roma, presso la Chiesa del Santissimo Sacramento, in Largo Agosta. Simone, che sognava di diventare vigile del fuoco come il papà, viveva ...

CorriereCitta : 19enne travolto e ucciso dal poliziotto ubriaco: lunedì i funerali di Simone Sperduti -

L'uomo, al volante di una Opel Meriva che hail, è risultato positivo ai test per alcol e droga e per questo è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare. L'arresto è poi ...Sono i giorni delle lacrime a Nuvolento, ma non solo, per la scomparsa dellaStella Mutti. La giovane è stata strappata alla vita in un incidente nella notte fra giovedì ...l'auto che ha...Il ragazzo era in sella al suo scooter quando è stato travolto da una macchina guidata da un 46enne che si era messo alla guida dopo aver bevuto e assunto della cocaina. L'uomo, ex poliziotto del ...Ho il cuore in pezzi, ma so che è nulla rispetto a quello che state provando voi Per il 19enne non c’è stato nulla da fare, l’agente è stato, invece, arrestato, per omicidio stradale. Il poliziotto ar ...