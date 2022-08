Lo striscione per Ilary all'Olimpico. L'ultimo sfottò dei laziali a Totti (Di sabato 27 agosto 2022) Durante la gara Lazio-Inter in curva è spuntato uno striscione di bentornato dedicato a Ilary Blasi, che era tifosa biancoceleste prima di conoscere Totti Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Durante la gara Lazio-Inter in curva è spuntato unodi bentornato dedicato aBlasi, che era tifosa biancoceleste prima di conoscere

SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - misterbarcollo : RT @lazio_e: La foto del nostro striscione ci piace incorniciarla, come ha fatto @repubblica, insieme al risultato e ai nomi dei marcatori… - EaglesS62 : RT @lazio_e: La foto del nostro striscione ci piace incorniciarla, come ha fatto @repubblica, insieme al risultato e ai nomi dei marcatori… - trolldepresso : RT @ragione_ho: @it_inter I giocatori hanno ricevuto offerte di stipendio nettamente superiore a quello percepito all'Inter, però lo strisc… - giustovincente : RT @lazio_e: La foto del nostro striscione ci piace incorniciarla, come ha fatto @repubblica, insieme al risultato e ai nomi dei marcatori… -