INPS, ora anche questi pensionati stanno ottenendo la quattordicesima (Di sabato 27 agosto 2022) Attraverso un nuovo servizio messo a punto dall’INPS i pensionati possono ottenere la quattordicesima in modo più semplice Le persone che in Italia ricevono la pensione sono milioni e si tratta, ovviamente, per la maggior parte di persone anziane che non sempre riescono a documentarsi riguardo le novità dell’INPS e di eventuali nuovi diritti. Proprio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 27 agosto 2022) Attraverso un nuovo servizio messo a punto dall’possono ottenere lain modo più semplice Le persone che in Italia ricevono la pensione sono milioni e si tratta, ovviamente, per la maggior parte di persone anziane che non sempre riescono a documentarsi riguardo le novità dell’e di eventuali nuovi diritti. Proprio L'articolo proviene da Consumatore.com.

16017091S : @mirkocalemme Quando bisogna far carta e scrivere nel vuoto assoluto lo si fa con l'unica squadra che ha fatto merc… - Agatha93593533 : @laura_maffi Già. Prima l’INPDAP, ora l’INPGI … Hai voglia a pagare contributi all’INPS: di questo passo, ci farann… - angelo_massi : @ninocortesi Certa gente considera l'INPS come la 'pila dell'acqua santa', dove tutti intingono la mano, tanto ripi… - laura99164560 : Inps: in 6 mesi 19,8 mln certificati malattia, +60,5% - Ultima Ora - ANSA - MickeyM79246205 : RT @Marco32338143: @udogumpel @AndreaGiuricin Stai parlando del tuo fondo pensionistico vero? Quello dei giornalisti che vi permette ancora… -