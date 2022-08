(Di sabato 27 agosto 2022) Magari non così presto, magari non in questo strano agosto con i sentimenti ancora fluidi, con l'abitudine al campionato che deve riprendersi il suo spazio. Però doveva accadere, il calendario è ...

Mourinho era già venuto, con la Roma, nell'anno sociale 2021 - 2022, ma ora lo Specialone cingerà con il braccio le spalle di Paulo Bruno Exequiel, 29 anni il 15 novembre, che pochi mesi era ...... di rivalsa o di tenerezza, di emozione o di soddisfazione o magari di dolore, visto cheha ... tant'è che sta imparando a guardare le cose con un minimo di durezza, con queldi ... Dybala, il tocco del poeta Magari non così presto, magari non in questo strano agosto con i sentimenti ancora fluidi, con l’abitudine al campionato che deve riprendersi il suo spazio. Però doveva accadere, il calendario è tiran ...TORINO — Il punto è: Dybala piangerà E se sì ... tant'è che sta imparando a guardare le cose con un minimo di durezza, con quel tocco di professionale disincanto che non aveva mai preso piede nel suo ...