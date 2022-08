Valeria Marini elogia Giorgia Meloni criticando Selvaggia Lucarelli: scoppia il botta e risposta (Di venerdì 26 agosto 2022) Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli oggi hanno improvvisamente battibeccato e tutto è successo all’improvviso. È infatti bastato un tweet della giornalista contro Giorgia Meloni (“In questa casa, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati“) per far scattare Valeria Marini in difensiva (“Cara Selvaggia hai tanto, anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne“). A questo punto Selvaggia Lucarelli ha ricordato a Valeria Marini quando ha partecipato ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 agosto 2022)oggi hanno improvvisamente battibeccato e tutto è successo all’improvviso. È infatti bastato un tweet della giornalista contro(“In questa casa, più si dà dell’ignorante e della fascista allae più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati“) per far scattarein difensiva (“Carahai tanto, anzi tutto da imparare da. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne“). A questo puntoha ricordato aquando ha partecipato ...

