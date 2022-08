MotoGP, annuncio Ducati: Enea Bastianini sarà un pilota ufficiale nel 2023 in coppia con Bagnaia! (Di venerdì 26 agosto 2022) Enea Bastianini sarà un pilota del team Ducati Factory a partire dal 2023! La notizia, davvero “bomba”, è stata rilasciata alle ore 18.00 dal profilo Twitter della scuderia di Borgo Panigale che, circa mezzora prima, aveva pubblicato l’immagine di una clessidra, per far capire che qualcosa di grosso stesso bollendo in pentola. E, effettivamente, la notizia è di quelle che scuotono tutto il Circus. Enea Bastianini, quindi, sarà il compagno di Francesco “Pecco” Bagnaia a partire dalla prossima stagione, andando a formare un team che più italiano non si può. L’eccellenza bolognese delle moto si affida a due piloti giovani e di casa nostra, per cercare ancora una volta di avere la meglio dei colossi nipponici. Per Enea ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022)undel teamFactory a partire dal! La notizia, davvero “bomba”, è stata rilasciata alle ore 18.00 dal profilo Twitter della scuderia di Borgo Panigale che, circa mezzora prima, aveva pubblicato l’immagine di una clessidra, per far capire che qualcosa di grosso stesso bollendo in pentola. E, effettivamente, la notizia è di quelle che scuotono tutto il Circus., quindi,il compagno di Francesco “Pecco” Bagnaia a partire dalla prossima stagione, andando a formare un team che più italiano non si può. L’eccellenza bolognese delle moto si affida a due piloti giovani e di casa nostra, per cercare ancora una volta di avere la meglio dei colossi nipponici. Per...

