Caro scuola, FdI: servono detrazioni su spese per libri e materiale scolastico e kit a prezzi fissi in tutti i municipi (Di venerdì 26 agosto 2022) Sul fronte della scuola le famiglie vanno incontro ad un salasso, e dovranno fare i conti con i pesanti rincari che stanno interessando il materiale scolastico, dai quaderni ai libri passando per diari e zaini. Lo afferma l'esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, che propone oggi un pacchetto di misure per aiutare le famiglie della capitale ad affrontare le spese legate al comparto scuola. L'articolo .

