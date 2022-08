Bacio le mucche? | Salvini zittisce Calenda dopo la frase choc | cosa fa tremare il pariolino

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ancora scintille tra Matteoe Carlolo scontro delle ultime ore sulla scuola e i titoli di studio, si è aperto un nuovo fronte. "Ieri non ho baciato, sono andato a incontrare gli allevatori di bufale del Casertano.sa che ha già perso e quindi ogni giorno si inventa una polemica. Scherzare sulle difficoltà degli allevatori campani e italiani che vivono un momento drammatico denota ignoranza, ma d'altronde uno che ancora ieri ribadisce che chi fa l'istituto tecnico è uno studente di serie B si commenta da solo", ha affermato il leader della Lega a chi gli chiede un commento sulle parole di Carlo, che ha detto "se vuole continuare a baciare lefaccia pure" controbattendo a distanza al ''no" di...

fisco24_info : Salvini-Calenda, nuovo round: (Adnkronos) - Il leader della Lega: 'Io bacio mucche? Non ho tempo per inseguire 'cal… -

La Repubblica

Matteo Salvini che prova a farsi un selfie, circondato dalle telecamere, con un maiale, durante una visita in un campo nomadi di Milano nel 2105 e mentre manda unvolante a un branco diin riva al mare "senza alcuna ragione". Umberto Bossi che "battezza" suo figlio Renzo - da adulto, ovviamente - con l'acqua del Po raccolta nella famosa ampolla.... si cercano armi manifesto dello street artist Andrea Villa A Torino ilZelensky - Putin come ... caccia al branco del Lago di Garda LIGURIA - Danni al foraggio destinato a capre, pecore e, ... Salvini che manda baci alle mucche, Renzi che posta Obama con la sigaretta: su Twitter i momenti più pazzi della politica italiana (Adnkronos) – “Ieri non ho baciato mucche, sono andato a incontrare gli allevatori di bufale del Casertano. Calenda sa che ha già perso e quindi ogni giorno si inventa una polemica. Scherzare sulle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni. Salvini: se prezzi non scendono, razionamento luce e gas. LIVE ...