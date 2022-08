Romina Power scoppia a piangere in pubblico: il video amarcord (Di giovedì 25 agosto 2022) Romina Power non nasconde le sue emozioni. A prescindere che si trovi su di un palco durante una sua esibizione o dinanzi ad un microfono nel corso di un’intervista. Il 26 maggio 2017 la cronaca annunciava la morte della celebre stilista Laura Biagiotti, professionista e tanto amica di Romina Power. Dopo la scomparsa, gli amici … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 25 agosto 2022)non nasconde le sue emozioni. A prescindere che si trovi su di un palco durante una sua esibizione o dinanzi ad un microfono nel corso di un’intervista. Il 26 maggio 2017 la cronaca annunciava la morte della celebre stilista Laura Biagiotti, professionista e tanto amica di. Dopo la scomparsa, gli amici … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Al Bano e Romina Power tornano a convivere? Le foto parlano chiaro - infoitcultura : Romina Power, in riva al mare con un uomo misterioso - ParliamoDiNews : Loredana Lecciso su Romina Power dichiara: `La verità sui rapporti con Romina` #loredana #lecciso #romina #power… - zazoomblog : Romina Power in riva al mare con un uomo misterioso: chi è? - #Romina #Power #misterioso: - Mariettamitica : Romina Power nelle proprietà di Albano per un ritiro spirituale ???? -