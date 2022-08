Barbie Ferreira lascia Euphoria tra lo sgomento dei fan: che fine farà Kat nella terza stagione? (Di giovedì 25 agosto 2022) Barbie Ferreira lascia Euphoria. La notizia ha scioccato i fan, che ora dovranno prepararsi a dire addio a Kat, uno dei personaggi più amati della serie HBO. L’attrice ha annunciato la notizia in una storia di Instagram, dicendo: Dopo quattro anni passati a incarnare Kat, il personaggio più speciale ed enigmatico, devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano vedersi in lei come ho fatto io e, che lei vi abbia portato gioia nel vedere il suo viaggio personale fino ad oggi. Ho messo tutta la mia cura e il mio amore in lei, e spero che voi ragazzi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez. Barbie Ferreira ha fatto parte del cast principale di Euphoria fin dal primo episodio della serie, in onda nel 2019. Kat è stata presentata come ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022). La notizia ha scioccato i fan, che ora dovranno prepararsi a dire addio a Kat, uno dei personaggi più amati della serie HBO. L’attrice ha annunciato la notizia in una storia di Instagram, dicendo: Dopo quattro anni passati a incarnare Kat, il personaggio più speciale ed enigmatico, devo dire addio con le lacrime agli occhi. Spero che molti di voi possano vedersi in lei come ho fatto io e, che lei vi abbia portato gioia nel vedere il suo viaggio personale fino ad oggi. Ho messo tutta la mia cura e il mio amore in lei, e spero che voi ragazzi possiate sentirlo. Ti amo Katherine Hernandez.ha fatto parte del cast principale difin dal primo episodio della serie, in onda nel 2019. Kat è stata presentata come ...

beahorandogs : barbie ferreira ha lasciato euphoria io non so cosa dire voglio solo piangere nel mio angolino - RollingStoneita : Barbie Ferreira lascia ‘Euphoria’: «Un addio con le lacrime agli occhi» - comingsoonit : #BarbieFerreira, la Kat Hernandez di #Euphoria, ha annunciato che non tornerà nella terza stagione della serie HBO.… - yaem9ko : barbie ferreira ha mollato il ruolo in euphoria.... ? - TwitGinger : Non sarà la stessa cosa senza Kat! #Euphoria3 -