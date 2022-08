Amorosi | denunciati in quattro per maltrattamento di uccelli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di, nel corso di ordinario servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, mentre transitavano sulla SS. 265 variante Fondo Valle Isclero all’altezza dello svincolo per, notavano lungo il percorso un’Opel Astra SW con a bordouomini in abbigliamento da caccia. Insospettitisi per l’atteggiamento assunto dai passeggeri del veicolo alla vista dei militari, quest’ultimi intimavano loro l’alt e procedevano al controllo della macchina. A seguito di perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti all’interno del cofano n. 11 cardellini rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a numerosi teli in tessuto, picchetti, innaffiatoi, taniche in plastica, fasci di ...