Jennifer Lopez sposa: ecco i tre look nuziali da favola (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci erano nell’aria da settimane e si sono dimostrate veritiere. Dopo le nozze improvvisate a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno organizzato un matrimonio in grande stile per amici e parenti, nella sontuosa residenza dell’attore in Georgia. Le foto pubblicate dalla popstar sono quanto di più romantico si possa immaginare e i suoi look nuziali sono ovviamente da favola. Tre giorni di festa Jennifer è pronta per la cerimoniaSiamo a Riceboro, in Georgia appunto, nella proprietà di Ben Affleck, addobbata di tutto punto per l’occasione importante. Duecentocinquanta ospiti, tra cui anche volti noti, come Matt Damon, grandissimo amico di Ben. Gli invitati più importanti però sono i cinque figli dei Bennifer, due di lei e tre di lui, nati da matrimoni precedenti. Sono proprio ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le voci erano nell’aria da settimane e si sono dimostrate veritiere. Dopo le nozze improvvisate a Las Vegas,e Ben Affleck hanno organizzato un matrimonio in grande stile per amici e parenti, nella sontuosa residenza dell’attore in Georgia. Le foto pubblicate dalla popstar sono quanto di più romantico si possa immaginare e i suoisono ovviamente da. Tre giorni di festaè pronta per la cerimoniaSiamo a Riceboro, in Georgia appunto, nella proprietà di Ben Affleck, addobbata di tutto punto per l’occasione importante. Duecentocinquanta ospiti, tra cui anche volti noti, come Matt Damon, grandissimo amico di Ben. Gli invitati più importanti però sono i cinque figli dei Bennifer, due di lei e tre di lui, nati da matrimoni precedenti. Sono proprio ...

tirananews_al : New post: 3 fustanet e Jennifer Lopez si nuse (FOTO) - redazionerumors : #CaseyAffleck, fratello di #BenAffleck, ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolcissimo messaggio dedicato all… - zazoomblog : Per l’ennesima luna di miele Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati in Italia: ecco dove sono - #l’… - movieplayer_it : #JenniferLopez e #BenAffleck: il secondo matrimonio in Georgia con un velo lungo 6 metri (FOTO) - infoitcultura : Jennifer Lopez sposa Ben Affleck con una coda romantica e un raccolto principesco -