Inter, è fatta per Acerbi: la Lazio apre al prestito, ma per l’ufficialità si attende… (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inter in queste ultime intricate settimane di mercato spinge per concludere gli ultimi affari, soprattutto per quanto riguarda gli innesti. Novità importanti ci sono sul fronte Acerbi. I nerazzurri hanno ottenuto esattamente le condizioni che volevano ma i tifosi aspettano ancora l’ufficialità. A parlarne è la Gazzetta dello Sport: “Di fatto, l’arrivo di Acerbi è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’in queste ultime intricate settimane di mercato spinge per concludere gli ultimi affari, soprattutto per quanto riguarda gli innesti. Novità importanti ci sono sul fronte. I nerazzurri hanno ottenuto esattamente le condizioni che volevano ma i tifosi aspettano ancora. A parlarne è la Gazzetta dello Sport: “Di fatto, l’arrivo diè L'articolo

Luciano62176124 : RT @MarcoCH0: La gente qua tutti parlano delle restrizioni del Financial Fairplay che 'distruggeranno' l‘Inter, ma nessuno si ricorda più d… - SerieDeal : @AlfredoPedulla Infatti Acerbi all Inter é fatta - EnneatipoGiulia : @ilgeometra72 è da quando stava all'Inter che per lei è fatta... - infoitsport : Inter, Gazzetta: “Acerbi è fatta, ma si aspetta il difensore dei Blues” - MarcoCH0 : La gente qua tutti parlano delle restrizioni del Financial Fairplay che 'distruggeranno' l‘Inter, ma nessuno si ric… -