West Nile Virus, cresce il numero di malati nel Veneto (Di martedì 23 agosto 2022) – Continua crescere, in Italia, il numero di casi umani di infezione da West Nile Virus nell’ultima settimana di sorveglianza. A preoccupare è la crescita di infezioni in Veneto, dove all’ospedale di Padova, negli ultimi giorni, sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi, si contano 15 pazienti nell’ospedale patavino. “Alcuni di questi pazienti – riferisce Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda Ospedale Università Padova – ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni. I restanti sono anziani, colpiti duramente da questo Virus, che quest’anno sembra particolarmente aggressivo”. Secondo quanto comunica l’Istituto Superiore di Sanità, “dall’inizio di giugno 2022 sono stati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022) – Continuare, in Italia, ildi casi umani di infezione danell’ultima settimana di sorveglianza. A preoccupare è la crescita di infezioni in, dove all’ospedale di Padova, negli ultimi giorni, sono diventati 10 i pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Ad oggi, si contano 15 pazienti nell’ospedale patavino. “Alcuni di questi pazienti – riferisce Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell’Azienda Ospedale Università Padova – ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni. I restanti sono anziani, colpiti duramente da questo, che quest’anno sembra particolarmente aggressivo”. Secondo quanto comunica l’Istituto Superiore di Sanità, “dall’inizio di giugno 2022 sono stati ...

Agenzia_Ansa : Crescono i casi di infezione da West Nile in Veneto. All'ospedale di Padova, in pochi giorni, sono diventati 10 i p… - SkyTG24 : West Nile Virus: a Padova 10 pazienti in terapia intensiva - moneypuntoit : ?? West Nile, aumentano i ricoveri in terapia intensiva: «Importanti encefaliti, che necessitano di cure ad alta int… - fattoquotidiano : Dall’inizio di giugno sono stati confermati in Italia 230 casi da West Nile Virus nell’uomo e 13 decessi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Secondo l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) , dall'inizio di giugno 2022 sono stati confermati in Italia 230 casi di inf… -