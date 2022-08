Prezzi carburanti oggi: tregua benzina, diesel in aumento (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – I Prezzi dei carburanti vedono il diesel in salita in Mediterraneo, a fronte di una tregua della benzina. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Tamoil hanno aumentato di 2 centesimi il diesel. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,757 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,757, pompe bianche 1,820), diesel a 1,758 euro/litro (invariato, compagnie 1,759, pompe bianche 1,753). benzina servito a 1,902 euro/litro (-90, compagnie 1,945, pompe bianche 1,821), ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Ideivedono ilin salita in Mediterraneo, a fronte di unadella. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Tamoil hanno aumentato di 2 centesimi il. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,757 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,757, pompe bianche 1,820),a 1,758 euro/litro (invariato, compagnie 1,759, pompe bianche 1,753).servito a 1,902 euro/litro (-90, compagnie 1,945, pompe bianche 1,821), ...

