Ivan Zazzaroni vede “la linea storta” | ci vuole coraggio per fare polemica sul fuorigioco anche con il Var

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Che il guardalinee sia un mestiere difficilissimo è noto. Che sia molto complicatoil geometra, il pittore, l’ingegnere e in generale tutti quei mestieri dov’è importante l’uso della prospettiva è altrettanto noto, ancor di più nelle ultime 24 ore dopo l’intervento di, direttore del Corriere dello Sport, a Pressing su Italia 1. Il momento clou arriva quando si analizza il goal annullato ad Andrien Rabiot in Sampdoria-Juventus: per la moviola è lampante la correttezza dell’intervento del Var, visto che Dusan Vlahovic, che poi ha servito l’assist per il gol al francese, parte insul passaggio di Fabio Miretti, come mostranole linee tracciate dal sistema.però non è convinto e mentre l’ex arbitro Bergonzi è lì a lodare il Var che “fa ...