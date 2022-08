Atletica, nuovo infortunio per Marcell Jacobs: i tempi di recupero, dubbi sul finale di stagione (Di martedì 23 agosto 2022) Una stagione con due medaglie d’oro, quella sui 60 metri ai Mondiali indoor e quella sui 100 metri ai recenti Europei di Monaco, ma davvero senza pace per Marcell Jacobs. Dopo il trionfo nella specialità regina il campione olimpico era pronto a ripetersi in campo continentale anche nella 4×100 m, invece è stato fermato da un nuovo infortunio. È arrivata pochi minuti fa la diagnosi dalla FIDAL: “Gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto questa mattina a Roma, nell’Istituto di medicina dello sport, l’olimpionico dei 100 metri Marcell Jacobs, hanno evidenziato uno stato di sovraccarico strutturale, con ridotto edema, a carico del gastrocnemio sinistro”. I tempi di recupero: “Dovrà osservare sette giorni di riposo e terapia; ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Unacon due medaglie d’oro, quella sui 60 metri ai Mondiali indoor e quella sui 100 metri ai recenti Europei di Monaco, ma davvero senza pace per. Dopo il trionfo nella specialità regina il campione olimpico era pronto a ripetersi in campo continentale anche nella 4×100 m, invece è stato fermato da un. È arrivata pochi minuti fa la diagnosi dalla FIDAL: “Gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto questa mattina a Roma, nell’Istituto di medicina dello sport, l’olimpionico dei 100 metri, hanno evidenziato uno stato di sovraccarico strutturale, con ridotto edema, a carico del gastrocnemio sinistro”. Idi: “Dovrà osservare sette giorni di riposo e terapia; ...

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - OA_Sport : Yeman Crippa si lancia verso un nuovo obiettivo: la maratona - sofiacolombo23 : RT @Eurosport_IT: BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto e… - sacco941 : @gippu1 Peccato solo per le controprestazioni di Stano e Vallortigara (caso a parte la iellata 4×100 maschile) altr… -