Prelemi | esplode la passione | “Anime che si cercano…e si trovano”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 21 agosto 2022), le foto che parlano d’amore e: i due ex gieffini sono sempre più innamorati Ie la. Quasi due anni insieme e ogni giorno stare l’una accanto all’altra sembra una festa. A guardare le ultime foto che Giulia Salemi ha pubblicato sul suo profilo Instagram si ha l’impressione di un’esplosione die d’amore. La coppia è bellissima e i due insieme sono una forza. A raccontare delle foto che li ritraggono insieme in vacanza in Sardegna la didascalia romantica che ha scritto l’ex gieffina e conduttrice: “che sisi”. Tra loro due al Grande Fratello Vip 5 è stato un colpo di fulmine. Quando Giulia ha fatto il suo ingresso in corsa nella casa di Cinecittà Pierpaolo Pretelli ha immediatamente ...