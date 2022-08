MotoGp, Bagnaia su Ducati vince il Gp d'Austria davanti a Quartararo (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio ... Leggi su leggo (Di domenica 21 agosto 2022) Francescosuufficiale ha vinto il Gran Premio d'classe. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio ...

Eurosport_IT : ANCORA PECCOOOOOOOOO! ?????? Terza vittoria consecutiva per Bagnaia che vince anche in Austria: il pilota azzurro… - OA_Sport : Fabio Quartararo considera questo GP d'Austria una delle migliori prove della sua carriera - RistagnoAnna : RT @sbonaccini: SUPER @PeccoBagnaia ?? SUPER @DucatiMotor Altro trionfo di Bagnaia in #MotoGP #austriaGP con bellissimo terzo posto per @j… - nonAngie : RT @motoupdate: Pecco Bagnaia Juara MotoGP Austria 2022 - real_argutiae : RT @Eurosport_IT: ANCORA PECCOOOOOOOOO! ?????? Terza vittoria consecutiva per Bagnaia che vince anche in Austria: il pilota azzurro della… -