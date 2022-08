Giorgia Soleri, il duro sfogo sui social: “Non sono contro la depilazione, mettete una pressione incredibile” (Di sabato 20 agosto 2022) Peli o senza peli, questo è il problema. Almeno per le persone che analizzano qualsiasi post di Giorgia Soleri. L’attivista e influencer più volte nei mesi scorsi si era trovata ad affrontare questo tema, dicendo di sentirsi libera nel mostrare la propria peluria sulle gambe (e non solo). “Siamo vittime dello sguardo maschile giudicante. I peli agli uomini sono permessi, ma alle donne no” aveva detto in un servizio per Le Iene. Qualcuno allora alla luce di tutto ciò l’ha giudicata incoerente quando ha pensato che Giorgia si fosse tolta i baffetti. “Raga siete inquietanti a fissare i peli della gente, datevi una regolata. Per la cronaca: no, ci sono, diventano biondi in estate come quelli delle braccia e delle cosce ma li ho, che angoscia!” ha scritto su Instagram. Poi il lungo sfogo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Peli o senza peli, questo è il problema. Almeno per le persone che analizzano qualsiasi post di. L’attivista e influencer più volte nei mesi scorsi si era trovata ad affrontare questo tema, dicendo di sentirsi libera nel mostrare la propria peluria sulle gambe (e non solo). “Siamo vittime dello sguardo maschile giudicante. I peli agli uominipermessi, ma alle donne no” aveva detto in un servizio per Le Iene. Qualcuno allora alla luce di tutto ciò l’ha giudicata incoerente quando ha pensato chesi fosse tolta i baffetti. “Raga siete inquietanti a fissare i peli della gente, datevi una regolata. Per la cronaca: no, ci, diventano biondi in estate come quelli delle braccia e delle cosce ma li ho, che angoscia!” ha scritto su Instagram. Poi il lungoin ...

