Roma: fonti Nazareno, episodio Ruberti non resti senza conseguenze (2) (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) - "Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più", afferma Ruberti contattato da 'Il Foglio'. "Era un banale diverbio per motivi di tifoseria tra Albino e altre persone sulla Roma e la Lazio", racconta sempre al quotidiano Sara Battisti, compagna di Ruberti. "Non c'è stata alcuna lite, non ho mai assistito ad alcuna lite", è invece la versione di De Angelis. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) - "Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più", affermacontattato da 'Il Foglio'. "Era un banale diverbio per motivi di tifoseria tra Albino e altre persone sullae la Lazio", racconta sempre al quotidiano Sara Battisti, compagna di. "Non c'è stata alcuna lite, non ho mai assistito ad alcuna lite", è invece la versione di De Angelis.

