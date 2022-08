PSG | tifosi increduli | l’annuncio ufficiale spiazza tutti

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il PSG ha iniziato un nuovo corso che per adesso ha portato gol ed entusiasmo, ma uno dei protagonisti non nasconde un certo malumore. Non c’è dubbio sul fatto che il PSG abbia iniziato la stagione in modo roboante. Chiuso con una certa delusione il rapporto con Mauricio Pochettino, il club che da anni domina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BisInterista : RT @KilledByGhost: @FPL_Crisk @BisInterista Comunque navas ha giocato titolare la scorsa stagione. Da quest'anno con il cambio allenatore i… - KilledByGhost : @FPL_Crisk @BisInterista Comunque navas ha giocato titolare la scorsa stagione. Da quest'anno con il cambio allenat… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO PSG-Skriniar: “Cosa abbiamo fatto di male?”, le reazioni dei tifosi dell’Inter - Mediagol : VIDEO PSG-Skriniar: “Cosa abbiamo fatto di male?”, le reazioni dei tifosi dell’Inter - IlBuonDiavolo3 : Sta cosa che a Narnia tifosi e presunti giornalisti fanno finta di non sapere che Skriniar sarà venduto con certezz… -

... isi aspettano di vedere i primi gol della stagione. Jules Koundé ©LaPresseSono diversi i ... Una buona notizia per l'Inter, visto che il ritorno di Koundé sul mercato ridarebbe a Chelsea el'...... in uscita dal. Napoli, Lozano può partire per Manchester . Alle notizie dei tanti volti nuovi,... un giocatore che, da quando è arrivato al Napoli, ha sempre diviso ipartenopei a causa dei ...INTER PSG SKRINIAR - Fino a quando il mercato non sarà ufficialmente concluso, si può dire che i tifosi dell'Inter non possano stare completamente ...Caos a Parigi, il tridente dei sogni è spaccato: il francese da una parte, l'argentino e il brasiliano dall'altra. Nervi tesi in uno ...