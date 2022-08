Jessica Melena mostra un angolo della stanza del bimbo in arrivo | “Si inizia a preparare tutto”

Corriere dello Sport

ROMA - "Work in progress" . Cosìha scherzato sui social immortalando in una storia il marito Ciro Immobile in versione ' falegname '. La coppia aspetta il quarto figlio (il secondo maschietto dopo Mattia, nato dopo le ...Ciro Immobile edi nuovo genitori/ L'annuncio social è virale Flop Ferrari: il commento di Ciro Immobile Tanti gli appassionati della Formula uno; molti hanno difatti criticato la ... Immobile papà e 'falegname', Jessica supervisiona: "Work in progress" Quella tra Ciro Immobile e Jessica Melena è una delle storie d'amore più belle del calcio italiano. I due sono legati danni, fin dai tempi in cui il bomber militava nel ...Straordinari per l'attaccante della Lazio, che a Formello si allena in vista del debutto con il Bologna e a casa monta i mobili per la cameretta del quarto figlio in arrivo ...