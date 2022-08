LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: in pista Barbieri e Zanardi nella Madison, Napolitano si ferma in semifinale nel Keirin (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16.53 I sei finalisti per il torneo del Keirin maschile sono: Sebastien Vigier (FRA) Melvin Landerneau (FRA) Maximilian Doernbach (GER) Marc Jurczyk (GER) Rafael Sarnecki (POL) Vladyslav Denysenko (UKR) 16.51 Jurczyk e Sarnecki si qualificano senza problemi. Che brivido per Vigier, tra i grandi favoriti, che riesce a mettere la ruota davanti a Martinez veramente di pochissimo! 16.48 Seconda semifinale che vede in pista il francese Sebastien Vigier, il tedesco Marc Jurczyk, il britannico Hamish Turnbull, l’ungherese Sandor Szalontay, il polacco Rafal Sarnecki e lo spagnolo Alejandro Martinez Chorro. 16.47 Daniele Napolitano andrà dunque a giocarsi la finale per il settimo posto. 16.46 Niente da fare per l’azzurro che perde terreno ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.53 I sei finalisti per il torneo delmaschile sono: Sebastien Vigier (FRA) Melvin Landerneau (FRA) Maximilian Doernbach (GER) Marc Jurczyk (GER) Rafael Sarnecki (POL) Vladyslav Denysenko (UKR) 16.51 Jurczyk e Sarnecki si qualificano senza problemi. Che brivido per Vigier, tra i grandi favoriti, che riesce a mettere la ruota davanti a Martinez veramente di pochissimo! 16.48 Secondache vede inil francese Sebastien Vigier, il tedesco Marc Jurczyk, il britannico Hamish Turnbull, l’ungherese Sandor Szalontay, il polacco Rafal Sarnecki e lo spagnolo Alejandro Martinez Chorro. 16.47 Danieleandrà dunque a giocarsi la finale per il settimo posto. 16.46 Niente da fare per l’azzurro che perde terreno ...

