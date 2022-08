Arrestati i trapper Jordan e Traffik per aver rapinato un nigeriano Le minacce | “Vogliamo ammazzarti perché sei nero”

(Di martedì 16 agosto 2022): i due ragazzi, 25 e 26 anni, hannoun operaioalla stazione di Carnate. Il gesto è stato compiuto nel solco dell’odio razziale: i due aggressori, infatti, hanno minacciato di morte la vittima per il colore della sua pelle.perunI duee Traffil sono statidagli agenti della stazione di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, perun operaiodi 41 anni. L’uomo è stato derubato della sua bicicletta e ...

Agenzia_Ansa : Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianz… - HuffPostItalia : Arrestati i trapper Jordan e Traffik per rapina e minacce: 'Ti ammazziamo perché sei nero' - MediasetTgcom24 : Carnate (Mb), rapinano un nigeriano: arrestati i trapper Jordan e Traffik #bernareggio #traffik #jordan #monza - CosenzaChannel : Rapina e discriminazione razziale: arrestati i trapper Jordan e Traffik - chicco13415073 : RT @Agenzia_Ansa: Due trapper noti, Jordan e Traffik, sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per… -

Risse, atti vandalici, detenzione di droga e minacce. I duequesta mattina per aver rapinato e minacciato col coltello un cittadino nigeriano nel sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza), al grido di " ti ammazziamo perché sei nero ", ...Due, Jordan Jeffrey Baby e Traffik, sono statidai carabinieri di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un operaio 41enne ...Ode ad Adriana Bellini, alla guida del TgLa7 delle 13.30: il passaggio dai trapper razzisti ai funerali di Piero Angela è da applausi.Nel 2021 Jordan Tinti augurò all'inviato di Striscia La Notizia "un bagno con l'acido". Traffik è stato condannato a 3 anni e due mesi per maltrattamenti alla fidanzata ...