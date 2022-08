Putin, Russia e Corea del Nord amplieranno le relazioni bilaterali (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – La Russia e la Corea del Nord rafforzeranno le relazioni bilaterali: lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna, citando il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta il Guardian. Secondo l’agenzia Putin ha inviato una lettera al leader Nord Coreano Kim Jong-un nel giorno della liberazione della Corea del Nord affermando che i due Paesi “amplieranno le relazioni bilaterali globali e costruttive attraverso sforzi comuni”. Nella missiva il leader russo ha spiegato che legami più stretti sarebbero nell’interesse di entrambi i Paesi e contribuirebbero a rafforzare la sicurezza e la stabilità della penisola ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – Lae ladelrafforzeranno le: lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa statale di Pyongyang, la Kcna, citando il presidente russo Vladimir. Lo riporta il Guardian. Secondo l’agenziaha inviato una lettera al leaderno Kim Jong-un nel giorno della liberazione delladelaffermando che i due Paesi “leglobali e costruttive attraverso sforzi comuni”. Nella missiva il leader russo ha spiegato che legami più stretti sarebbero nell’interesse di entrambi i Paesi e contribuirebbero a rafforzare la sicurezza e la stabilità della penisola ...

GiovaQuez : 'L'Europa è diventata luogo instabile, pericoloso e insicuro a causa dell'imperialismo del blocco occidentale che s… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Lettera di Putin a Kim Jong-un, 'Russia e Corea del Nord espanderanno… - GiovaQuez : Direttamente dalla Russia con amore (per Putin). Siamo un Paese meraviglioso ?? - FrancescoCPanda : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… - romi_andrio : RT @PaoloBorg: I motivi della caduta di Draghi sono tutti riassunti in tre lettere G-A-S e il progetto di Draghi di creare un hub italiano… -