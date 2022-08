Ciclismo su pista, l’Italia scopre Matteo Bianchi! Fantastico argento europeo nel km da fermo! (Di lunedì 15 agosto 2022) Arriva una bellissima medaglia in quel di Monaco, dove si stanno svolgendo gli Europei di Ciclismo su pista, per l’Italia: a portarla a casa è un super Matteo Bianchi che è secondo nel chilometro da fermo. L’azzurro, eccezionale stamattina in qualificazione, con il record italiano ed un tempo sotto il minuto, non ha pagato la pressione e le fatiche precedenti, riuscendo a timbrare 1:00.089 nell’atto conclusivo. Un crono più alto rispetto a quello di poche ore fa, ma che comunque gli è servito per andare in testa e lanciare la sfida al francese Melvin Landerneau, abile a batterlo in 59.975 di 114 millesimi. In ogni caso il trentino, classe 2001, si è scoperto eccezionale in questa manifestazione continentale nella velocità e promette alla grande per il futuro. A completare il podio troviamo il padrone di casa tedesco ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Arriva una bellissima medaglia in quel di Monaco, dove si stanno svolgendo gli Europei disu, per: a portarla a casa è un superBianchi che è secondo nel chilometro da fermo. L’azzurro, eccezionale stamattina in qualificazione, con il record italiano ed un tempo sotto il minuto, non ha pagato la pressione e le fatiche precedenti, riuscendo a timbrare 1:00.089 nell’atto conclusivo. Un crono più alto rispetto a quello di poche ore fa, ma che comunque gli è servito per andare in testa e lanciare la sfida al francese Melvin Landerneau, abile a batterlo in 59.975 di 114 millesimi. In ogni caso il trentino, classe 2001, si è scoperto eccezionale in questa manifestazione continentale nella velocità e promette alla grande per il futuro. A completare il podio troviamo il padrone di casa tedesco ...

