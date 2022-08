(Di sabato 13 agosto 2022)e VfLcercheranno di riprendersi dalle sconfitte iniziali della stagione 2022-23 della Bundesliga quando si affronteranno nella sfida di sabato 13 agosto alla PreZero Arena. L’ultima volta i 10 uomini di Andre Breitenreiter hanno subito una sconfitta per 3-1 contro il Borussia Monchengladbach, mentre i visitatori sono stati sconfitti per 2-1 in casa dal Mainz 05. Il calcio di inizio divs VfLè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs VfL: a che punto sono le due squadreL’sembrava in pericolo quando Stefan Posch ha rimediato due cartellini gialli nel giro di 19 minuti contro il Monchengladbach, ma gli uomini di Breitenreiter hanno comunque rischiato di ...

Periodico Daily

- Augusta 15:30 Lipsia - Colonia 15:30Bochum 15:30 Hertha Berlino - Eintracht F. 15:30 Werder B. - Stoccarda 18:30 Schalke 04 - Borussia M. CALCIO - LIGUE 1 17:00 Monaco - Rennes 21:...- Augusta 15:30 Lipsia - Colonia 15:30Bochum 15:30 Hertha Berlino - Eintracht F. 15:30 Werder B. - Stoccarda 18:30 Schalke 04 - Borussia M. CALCIO - LIGUE 1 17:00 Monaco - Rennes 21:... Hoffenheim vs. VfL Bochum - pronostico e possibili formazioni TSG 1899 Hoffenheim und VfL Bochum vor ihrer Begegnung am 2. Spieltag der Saison in der 1. Bundesliga: Wer steht aktuell besser da und wer muss nachher richtig kämpfen Und wie kann ich das Match live ...Neuzugang als Soforthilfe - Trainer Thomas Reis überrascht in der Startaufstellung vor der Partie des VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim mit Dominique Heintz. Am Samstag, Anpfiff 15:30 Uhr, tritt der ...