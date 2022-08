AJ Styles epico ad un fan: “Perché gli Young Bucks non vengono in WWE?” (Di sabato 13 agosto 2022) Matt e Nick Jackson facevano parte del Bullet Club insieme ad AJ Styles, leader tra il 2015 e il 2016. I tre hanno una salda amicizia, e non è un mistero che il Phenomenal One ha molti importanti amici in AEW, e ai fan piace molto stuzzicarlo su questo aspetto. Risposta pronta Il torneo indetto dalla AEW sui neonati World Trios Championship inizierà presto e gli Young Bucks non hanno ancora un partner. Tenendo presente questo, un fan ha caricato su Twitter un video in cui chiedeva a Styles se gli mancassero gli Young Bucks. In risposta, Styles ha risposto che gli mancano, come gli mancano molti dei suoi amici. Il fan ha poi chiesto ad AJ se sa che gli Young Bucks hanno bisogno di un partner per la prossima edizione di ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 13 agosto 2022) Matt e Nick Jackson facevano parte del Bullet Club insieme ad AJ, leader tra il 2015 e il 2016. I tre hanno una salda amicizia, e non è un mistero che il Phenomenal One ha molti importanti amici in AEW, e ai fan piace molto stuzzicarlo su questo aspetto. Risposta pronta Il torneo indetto dalla AEW sui neonati World Trios Championship inizierà presto e glinon hanno ancora un partner. Tenendo presente questo, un fan ha caricato su Twitter un video in cui chiedeva ase gli mancassero gli. In risposta,ha risposto che gli mancano, come gli mancano molti dei suoi amici. Il fan ha poi chiesto ad AJ se sa che glihanno bisogno di un partner per la prossima edizione di ...

